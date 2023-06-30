الدولي الفرنسي هرنانديز يقترب من سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب بقوة الظهير الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز من باريس سان جيرمان قادمًا من بايرن ميونخ الألماني مقابل 40 مليون يورو.

ولم يوقع اللاعب بعد، إلاّ أن سان جيرمان حصل على نصف المبلغ الذي طلبه بايرن.

نشأ هرنانديز (27 عامًا) في فريق الشباب مع أتلتيكو مدريد الاسباني وتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2014 .

وذلك قبل أن ينتقل إلى النادي البافاري في 2019، وحقق مع بايرن لقب البوندزليجا 4 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 2020.

ويغيب بطل العالم 2018 عن المنافسات منذ أن وقع ضحية لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى في مستهل مباراة فرنسا الأولى في مونديال قطر 2022 ضد أستراليا في نوفمبر الماضي.

من ناحية أخرى، قال مصدر مقرب من المفاوضات أن النادي بصدد الإعلان الأسبوع المقبل عن تعاقده مع المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي، ما إن ينهي المفاوضات المتعلقة برحيل كريستوف جالتييه.

كما يُرتقب مصير النجم كيليان مبابي الذي يشكل حديث الميركاتو الصيفي بعد أن أعلن أنه لن يقوم بتمديد تعاقده مع سان جيرمان الذي ينتهي في يونيو 2024، ما قد يدفع النادي إلى بيعه قبل أن يصبح لاعبًا حرًا.