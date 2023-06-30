ساماتا مهاجم فناربخشة يقترب من الأهلي بفرمان من كولر

ياسر رشاد - القاهرة - دخل مسؤولي النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع نادي فناربخشة التركي من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق مبوانا ساماتا خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث النادي الأهلي عن ضم مهاجم أجنبي بناء علي طلب مدربه السويسري مارسيل كولر، لعدم إقتناعه مع مهاجمين الفريق.

وكشفت شبكة "VOLE" التركية أن المفاوضات بين النادي الأهلي وفيق فناربخشه تتقدم بشكل إيجابي في الوقت الحالي، وإذا تمت سينتقل صاحب الـ 30 عامًا إلى الأهلي فور فتح سوق الانتقالات الصيفية في مصر.

وينتهي عقد المهاجم التنزاني ساماتا مع فناربخشة في نهاية الموسم المقبل في 30 يونيو 2024، وقيمته التسويقية تبلغ 2.5 مليون يورو.

في سياق متصل اقترب النادي الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2022-2023، بعد الفوز على البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت أمس الخميس.

ويتبقى للأهلي 8 مباريات في بطولة الدوري المصري، ويحتاج منها الفوز في 3 لقاءات فقط للتتويج رسمياً باللقب رقم 43 في تاريخه، حيث أن فوز الأهلي في الـ 3 مباريات يصل إلى النقطة رقم 77، دون النظر إلى نتائج مبارياته المتبقية ونتائج منافسه بيراميدز.

تمكن المدرب السويسري مارسيل كولر من الوصول للمباراة رقم 50 مع النادي الأهلي بعدما قاده في مباراة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة وهي النتيجة المفضلة له هذا الموسم على المستوى المحلي.

ووصل الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر إلى 68 نقطة ليعود إلى صدارة الدوري المصري الممتاز، والذي يأتي كالتالي:

ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي 68 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- فيوتشر 57 نقطة

4- الزمالك 56 نقطة

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة

6- المقاولون العرب 43 نقطة

7- فاركو 41 نقطة

8- الاتحاد السكندري 41 نقطة

9- إنبي 39 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- الإسماعيلي 34 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

14- أسوان 33 نقطة

15- طلائع الجيش 32 نقطة

16- غزل المحلة 32 نقطة

17- الداخلية 29 نقطة

18- حرس الحدود 20 نقطة