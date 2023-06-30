بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفتة عن بطولة أفريقيا للبوتشا

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن استضافة مصر لبطولة أفريقيا للبوتشا والتي تقام لأول مرة علي الأراضي المصرية تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم، والذي بذل مجهودات كبيرة في الفترة الأخيرة من أجل الحصول على تنظيم البطولة الأهم في أفريقيا هذا العام، والتي تعد محط أنظار الاتحاد الدولي للعبة في الوقت الحالي، خاصة وانها ستحدد المنتخبات الافريقيه المشاركة في البطولة الكبري أولمبياد باريس 2024.

ونرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفتة عن بطولة افريقيا للبوتشا والتي تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد انطلاق البطولة

تنطلق البطولة في الفترة من 3 إلي 8 يوليو المقبل، علي ان يكون حفل الافتتاح في اليوم الأول من البطولة في تمام الساعه السادسة مساء يوم الاثنين المقبل بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

الفرق المشاركة

يشارك في البطولة الإفريقية 5 ، على رأسها مصر البلد المستضيف وكلا من المغرب، تونس، جنوب أفريقيا، ناميبيا ، باجمالي 33 لاعب ولاعبه.

وينافس منتخب مصر بـ10 لاعبين، بينما يشارك جنوب أفريقيا والمغرب بـ 7 لاعبين، وتونس 6 لاعبين ، وناميبيا بـ3 لاعبين.

شعار البطولة

وعن شعار البطولة والذي تضمن التصميم خلفيه مزينه بنقوش فرعونيه مرسوم عليها جناحين كإشارة للنسر المصري رمز القوة في اشاره إلى قدرة الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي في التحليق باللعبة عاليا وبعيدا من خلال حمل الجناحين لدائرة تشير الى الكرة الأرضية في اشاره ضمنية للاتحاد الدولي.

حيث تحوي الكرة الأرضية بداخلها قارة أفريقيا وبجانبها كرة البوتشا في إشارة إلى رعاية ودعم الاتحاد الدولي للعبة في قارة أفريقيا، وجاء اختيار هذا الشعار لما يحمله من خلفيه فرعونيه افريقيه.

مكان البطولة

يذكر أن مصر نجحت في إستضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر اقامتها في الفترة من 2_8 يوليو بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وتعد هذه البطولة مؤهله إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.