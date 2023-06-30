مرتضى منصور يعلن الحجز على أموال وممتلكات كهربا

ياسر رشاد - القاهرة - أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الزمالك بالحجز على ممتلكات اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي على خلفيه امتناع اللاعب عن سداد مستحقات القلعة البيضاء.

قال مرتضى منصور في تصريحاته خلال ظهوره بفيديو عبر قناته الشخصية على اليوتيوب: "أرسلنا جوابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن اللاعب محمود كهربا وأكدنا لهم أن اللاعب لم يلتزم بسداد المبالغ التي أقرها الفيفا في حكمه السابق".

أضاف رئيس الزمالك: "سيتم الحجز على ممتلكات كهربا وأمواله في النادي الأهلي وأرصدته بالبنوك وأي عقارات يمتلكها اللاعب، وسنخطر البنك المركز بذلك".

تابع: "تم ترجمة حكم لجنة الانضباط على الهارب كهربا وسيتم الحجز على كل أمواله لدى النادى الأهلى وحساباته لدى البنوك وحسابات والده ووالدته وأخته والحجز على ممتلكاته وكل سياراته".

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر:

يتقابل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع نظيره المقاولون العرب في المواجهة المرتقبة التى تجمعهما بدور الـ8 ببطولة كأس مصر.

تقرر إقامة مواجهة الزمالك والمقاولون العرب يوم الثلاثاء 4 يوليو فى تمام الساعة الثامنة و النصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

تذاع مباراة الزمالك ونظيره المقاولون في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

تخطى الزمالك نظيره بروكسي بثلاثية لهدفين في دور الـ٣٢ ثم تخطى فاركو بثلاثية لهدف في ثمن النهائي، ليضرب موعدًا أمام المقاولون العرب لحساب ربع نهائي المسابقة المحلية.