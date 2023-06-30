أول تعليق من مرتضى منصور على أنباء انتقال إمام عاشور للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - الجمعة 30/يونيو/2023 - 05:59 م 6/30/2023 5:59:17 PM

إمام عاشور ومرتضى منصور

علَّق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اقتراب اللاعب إمام عاشور من الانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. قال مرتضى منصور في تصريحات خلال ظهوره بفيديو عبر قناته الشخصية على اليوتيوب: "إمام عاشور بكي عشان يمشي من الزمالك وأهلا بيه في النادي مرة أخرى".

أضاف: "إذا أراد اللاعب العودة فعلا عليه إنهاء الأمور أولا مع فريقه الحالي – ميتلاند الدنماركي – وكذلك الأمر بالنسبة للاعب مصطفى فتحي الذي يلعب حاليًا ضمن صفوف بيراميدز على سبيل الإعارة قادمًا من التعاون السعودي.

تابع رئيس الزمالك أن النادي سيرفع قضية حجز على أموال وممتلكات محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي على خلفية امتناعه عن سداد مستحقات النادي وفقًا لما جاء في حكم لجنة الانضباط بالفيفا.

مرتضى منصور يعلن الحجز على أموال وممتلكات كهربا:

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الزمالك بالحجز على ممتلكات اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي على خلفيه امتناع اللاعب عن سداد مستحقات القلعة البيضاء.

قال مرتضى منصور في تصريحاته خلال ظهوره بفيديو عبر قناته الشخصية على اليوتيوب: "أرسلنا جوابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن اللاعب محمود كهربا وأكدنا لهم أن اللاعب لم يلتزم بسداد المبالغ التي أقرها الفيفا في حكمه السابق".

أضاف رئيس الزمالك: "سيتم الحجز على ممتلكات كهربا وأمواله في النادي الأهلي وأرصدته بالبنوك وأي عقارات يمتلكها اللاعب، وسنخطر البنك المركز بذلك".

تابع: "تم ترجمة حكم لجنة الانضباط على الهارب كهربا وسيتم الحجز على كل أمواله لدى النادى الأهلى وحساباته لدى البنوك وحسابات والده ووالدته واخته والحجز على ممتلكاته وكل سياراته".