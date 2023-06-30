مباريات الأهلي المتبقية في الدوري وما يحتاجه لحسم اللقب رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، علي أعتاب حصد لقب الدوري المصري هذا الموسم، ويبتقي له أمتار قليلة للتويج بالدرع رسميًا.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، ويتبقي له 8 مباريات في مسابقة الدوري، ونعرض في السطور التاليه مباريات الأهلي المتبقية وما يحتاجه لحسم لقب الدوري بشكل رسمي.

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

1- فيوتشر يوم الأحد المقبل 2 يوليو في الجولة الـ 24 المؤجلة.

2- الإسماعيلي يوم الأربعاء 5 يوليو في الجولة 18 المؤجلة.

3- الاتحاد السكندري يوم السبت 8 من شهر يوليو، في الجولة 21 المؤجلة.

إذا فاز الأهلي في تلك الـ 3 مباريات يحسم اللقب رسمياً دون النظر إلي أي نتائج أخري.

4- بيراميدز في الجولة الـ 28.

5- المصري في الجولة الـ 30.

6- الزمالك في الجولة الـ 31.

7- المقاولون العرب في الجولة الـ 33.

8- حرس الحدود في الجولة الـ 34.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فيوتشر يوم الأحد الموافق 2 من شهور يوليو المقبل، والتي تقام ضمن منافسات الجولة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ 24.

وتنطلق مباراة فيوتشر والأهلي في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ستاد السلام.

حيث يحتاج النادي الأهلي للوصول إلي النقطة 77 للتويج بطلًا للدوي المصري دون النظر لنتائج غيره، حين أن أقصي عدد نقاط سيصل إليه الوصيف بيراميدزهو 76 نقطة وهذا في حالة الفوز في الـ 3 مباريات المتبقية له كلها.

ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي 68 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- فيوتشر 57 نقطة

4- الزمالك 56 نقطة

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة

6- المقاولون العرب 43 نقطة

7- فاركو 41 نقطة

8- الاتحاد السكندري 41 نقطة

9- إنبي 39 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- الإسماعيلي 34 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

14- أسوان 33 نقطة

15- طلائع الجيش 32 نقطة

16- غزل المحلة 32 نقطة

17- الداخلية 29 نقطة

18- حرس الحدود 20 نقطة