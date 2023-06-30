شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الإتحاد السكندري، قائمة فريقه التى ستخوض مواجهة حرس الحدود، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم فى الجولة 32 والمقرر إقامتها غدا السبت في الثامنة والنصف مساءً باستاد برج العرب.
وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:
حراس المرمى .. المهدي سليمان وعمرو خليل
خط الدفاع .. صبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم وهشام صلاح ومحمد الصالح وأحمد بهاء .
خط الوسط .. محمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور ومحمد فارس وناصر ناصر وعمار حمدي ومحمد محمود ومورو ساليفو وإبراهيم حسن
خط الهجوم .. مابولولو وعموري وميسي
ويغيب عن قائمة الفريق، صبحي سليمان وفارس السيد وعبدالغني محمد والسيد سالم وفوزي الحناوي وكازيتو وحمدين وأحمد عيد ومحمود علاء وأوموتو.
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