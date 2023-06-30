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ويغيب عن قائمة الفريق، صبحي سليمان وفارس السيد وعبدالغني محمد والسيد سالم وفوزي الحناوي وكازيتو وحمدين وأحمد عيد ومحمود علاء وأوموتو.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات