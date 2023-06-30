شكرا لقرائتكم خبر عن كابو وأمين أوفا يقودان هجوم إنبى أمام فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى، المدير الفنى لفريق إنبى، التشكيل الرسمى الذي سيخوض به فريقه مباراة فاركو بعد قليل باستاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

- حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

- خط الدفاع: سيف الخشاب - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة

- خط الوسط: مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر - محمد حمدي

- خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: رضا السيد وخالد رضا ومؤمن راضي ومصطفى شكشك ومصطفى دويدار وصلاح زايد وعبد الرحمن عماد ومحمد النحاس وأحمد نادر.

ويحتل إنبى المركز التاسع في ترتيب جدول الدروى الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.

ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.