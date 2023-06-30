شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلي دفاعاً وهجوماً مع كولر فى بطولة الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر نتائج رائعة على الصعيد المحلي والأفريقي، ففي بطولة الدوري اقترب الأهلي من استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه آخر موسمين، وخاض الأهلى 26 مباراة فى الدوري حتى الآن، فاز فى 21 وتعادل فى 5، ولم يخسر أى مباراة، ويمتلك 68 نقطة يتربع بها على قمة الدوري الممتاز.

ويتبقى للأهلي 8 مباريات فى البطولة المحلية ويحتاج للفوز فى 3 مباريات لحسم اللقب رسمياً، دون النظر لنتائج باقي منافسيه، وقد يتم تقديم حسم الأهلي للدوري حال مواصلة الانتصارات الحمراء وتعثر بيراميدز.

وسجل الأهلي 51 هدفاً ليُصبح الأقوى هجوماً والأفضل دفاعاًَ أيضاً حيث لم تهتز شباكه سوى 7 مرات.

الأهلي فاز على البنك الأهلي أمس، الخميس، بثلاثية نظيفة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.