شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب الأولمبي: هدفنا الاحتفاظ بصدارة المجموعة.. ونحترم الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم ، "نعلم أن لدينا مباراة صعبة غدا أمام الجابون، نحن نتابع المنافس جيدا، فالجابون منتخب محترم، قدم أداء جيدا أمام النيجر، لكنه خسر بسبب بعض التفاصيل الصغيرة، لذا فهو منافس نحن نحترمه جيدا، والمباراة مهمة بالنسبة للفراعنة من أجل الاحتفاظ بالصدارة، ونحن جاهزون لها ودائما نتطلع للفوز". جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى عقده ميكالى اليوم وحضره كل من مواطنه تياجو المدرب العام، وأسامة فيصل مهاجم المنتخب، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى، وخالد سرحان المترجم.

ويستعد الفراعنة للقاء الجابون فى الحادية عشرة مساء غد بتوقيت القاهرة فى الجولة الثالثة والخامسة للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية التى تستمر بالمغرب إلى يوم 8 يوليو المقبل ، وهى البطولة القارية التى يتأهل منها أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا، ويتصدر الفراعنة المجموعة مناصفة مع الجابون ولكل 4 نقاط ثم مالى وله 3 نقاط وأخيرا الجابون بلا نقاط .

وأضاف ميكالى، المنتخب المصري يتطلع لتقديم أداء جيد والوصول إلى أهدافه من المباراة وهى الثلاث نقاط من أجل الاحتفاظ بالصدارة، استثمرنا بعض الفرص المتاحة أمام مالى، ونتطلع لمباراة جيدة أمام الجابون، شكلنا الدفاعى مطمئن، نعلب بشكل جيد، بفضل العمل الجماعي للاعبينا، وهذا يمنح فريقنا القوة والثقة، لابد أن نحترم المنافس، فهو ليس لديه ما يخسره، وكان الجابون من وجهة نظرة يستحق نتائج أفضل مما حدث، لابد من تركيز الفراعنة جيدا لأن البطولة ليست سهلة وكرة القدم غير مضمونة".

وتابع ميكالى، طبيعي جدا أن يلعب الفراعنة وسط ضغوط إيجابية منها أننا نمتلك جمهور عظيم يعشق كرة القدم ويحب أن نري بلاده دائما فى صدارة المشهد ونحن نتعهد باسعاد هذا الجمهور العظيم ، علينا مسئولية كبيرة ..لابد من الصمود وتقديم عروض تليف باسم أحفاد الفراعنة، كل مباراة تمثل لنا تحدى جديد ، وبالنسبة لنا نحن فى حاجة إلى أن نواصل العمل الكثير ، نتمنى تخطى المرحلة الأولى .

وعن توقعاته فى حالة مواجهة المغرب الشقيق، قال ميكالى، "نحترم كل المنافسين، المغرب وغانا وغينيا، وفى إحدى المحطات سنواجه المغرب، سعداء للتواجد فى المغرب، مازال الطريق أمامنا طويلا بغض النظر عن المنافسين، ونحن نعمل أن نكون جاهزين لكل المواجهات".

من جانبه أكد أسامة فيصل مهاجم المنتخب الأوليمبي أن الجابون منتخب قوى، نحترمه، وفى الوقت نفسه نتطلع للاحتفاظ بالصدارة، نحن فى حالة تركيز، وهدفنا إسعاد الجمهور، وهذا لن يتحقق إلا بالعمل الكبير".

من ناحية أخري أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجورب الأبيض، بينما يرتدى الجابون القميص الأصفر والشورت والجورب الأزرق، حضر الاجتماع محمود حرب مدير المنتخب ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وعيد سليمان مسئول المهمات .