شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب السلة يخسر أمام سلوفنيا 85/61 فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر الشباب لكرة السلة أمام سلوفينيا بنتيجة 85-61 فى إطار مباريات تحديد المراكز من 9-16 فى كأس العالم لكرة السلة شباب تحت 19 عاما فى المجر.

منتخب مصر لم يحقق أى انتصار فى بطولة كأس العالم لكرة السلة، حيث خسر أمام المنتخب التركي بنتيجة 72/53 في دور الـ 16 .واختتم دور المجموعات بالهزيمة الثالثة أمام البرازيل بنتيجة 73-67 في آخر أيام دور المجموعات.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: إبراهيم زهران - بلال عبد المطلب - حسن عامر - حسين شوكت - عبد الله الحديدي - علي وحيد - فهمي زيدان - كريم حاتم - محمد خيري - محمد عبد اللطيف - ياسين عبد الوهاب - يوسف الغايش.

وتقام كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عاما في المجر خلال الفترة من 24 يونيو إلى 2 يوليو المقبل بمشاركة 16 فريقا.