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بعد ماك أليستر.. ليفربول يقترب من ضم نجم لايبزيج الألماني

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الشارقة - اميمة ياسر - بات المجرى دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط لايبزيج الألماني، على أعتباب الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لخبير الانتقالات فابرييزو رومانو، فإن المفاوضات بين ليفربول ولايبزيج لضم دومينيك سوبوسلاي متقدمة جدًا ووصلت إلى المراحل النهائية.

وأضاف عبر صفحته على موقع "تويتر"، "يتم الاتفاق على النقاط الرئيسية حول السعر بين الناديين، ولا توجد مشاكل من جانب اللاعب".

وكان ليفربول قد حسم صفقة واحدة هذا الموسم، وهو الأرجنتيني ماك أليستر لاعب الوسط قادما من صفوف برايتون الإنجليزي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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