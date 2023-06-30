شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1/1 يحسم الشوط الأول بين إنبى وفاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة إنبى وفاركو التى تجمعهما حاليًا باستاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لكل منها.

وفى الدقيقة 25 نجح أحمد أمين أوفا فى تسجيل هدف التقدم لإنبى، بعدما راوغ أحمد عوض وسدد الكرة فى الشباك، وفى الدقيقة 38 سجل كنجسلى سوكارى لاعب فاركو هدف التعادل لفريقه من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

وضم تشكيل إنبى كلا من: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، خط الدفاع: سيف الخشاب - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة، خط الوسط: مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر - محمد حمدي، خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: رضا السيد وخالد رضا ومؤمن راضي ومصطفى شكشك ومصطفى دويدار وصلاح زايد وعبد الرحمن عماد ومحمد النحاس وأحمد نادر.

ويحتل إنبى المركز التاسع في ترتيب جدول الدروى الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.

ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.