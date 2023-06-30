شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة والإعلام يشيعون جثمان والدة أسامة خليل رئيس نادى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الرياضة والإعلام على تقديم واجب العزاء للكاتب الصحفى أسامة خليل، رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، وتشييع جثمان والدته، بعد صلاة الجمعة اليوم من مسجد الرحمن الرحيم.

وجاء في مقدمة الحضور محمود طاهر رئيس النادى الاهلى السابق وسامى قمصان المدرب العام لفريق الاهلى ورضا شحاتة شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة واللواء مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ومحمد مكي المدير الفني لحرس الحدود وعبدالباقي جمال المدير الفني السابق للمحلة ووادي دجلة وعدد من لاعبي فريقي الحدود وغز ل المحلة وصابر عيد المدير الرياضي للمحلة ووائل شكر نائب المدير الرياضي والجهاز الاداري للفريق كما حضر العزاء عدد كبير من الكتاب الصحفيين والنقاد الرياضيين ابرزهم الكاتب عمرو خفاجى وجمال العاصي.

ومن المنتظر إقامة العزاء بعد غد الأحد في مسجد آل رشدان بمدينة نصر بعد صلاة المغرب.