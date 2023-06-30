شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن وميدو جابر يقودان هجوم سيراميكا أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة حلمي طولان، تشكيل الفريق، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ضمن الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى سوف تقام على استاد جهاز الرياضة بعد قليل.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.
خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - أحمد القرموطي.
خط الهجوم: صلاح محسن.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة - محمود البدري - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس ارثر- محمود نبيل - محمد عنتر- عبد الرحمن بودي - ابراهيم ايولا.
ويحتل فريق سيراميكا المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز سيراميكا في 6 مباريات وتعادل في 15 لقاء وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.
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