صلاح محسن وميدو جابر يقودان هجوم سيراميكا أمام طلائع الجيش

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - أحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة - محمود البدري - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس ارثر- محمود نبيل - محمد عنتر- عبد الرحمن بودي - ابراهيم ايولا.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز سيراميكا في 6 مباريات وتعادل في 15 لقاء وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.