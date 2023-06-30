سيتم الحجز على أمواله وممتلكاته.. مرتضى منصور يكشف عن تطورات جديدة في أزمة كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مرتضى منصور، عن أنه سيتم الحجز على أموال وممتلكات محمود كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، لعدم دفع الغرامة التي وقعت عليه.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تواصلنا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وأخبرناه ان محمود عبدالمنعم كهربا، لم يلتزم بدفع الغرامة الموقعة عليه".

أضاف "منصور": "عملنا الصح اوي، وترجمنا الحكم وأمير مرتضى خلاص أرسله للجنة الانضباط، وسيتم الحجز على كهربا وعلى فلوسه في النادي الأهلي، وسنخاطب البنك المركزي، للحجز على جميع أمواله، وعقاراته وسياراته".

وأتم: "مجلس الإدارة بياخد القرارات في الوقت المناسب، والجماهير بتقول أنا ساكت ليه و ماشتكتش ليه ، عايز أقول إحنا مجلس إدارة محترم و بنتدخل في الوقت المناسب".