ميكالى إلى وزير الرياضة: سنقاتل من أجل إسعاد الشعب المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حرص د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاطمئنان على بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم اليوم فى اتصال هاتفي مع الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب وذلك قبل مواجهة الجابون.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الجابون الساعة الحادية عشرة مساء غد بتوقيت القاهرة باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية فى الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية التى تستمر بالمغرب إلى يوم 8 يوليو المقبل.

ويتأهل من البطولة الجارية أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا، ويتصدر الفراعنة المجموعة مناصفة مع الجابون ولكل 4 نقاط ثم مالى وله 3 نقاط وأخيرا الجابون بلا نقاط .

وتحدث د.أشرف صبحي خلال المكالمة مع البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب وأشاد بالشكل الرائع الذى كان عليه المنتخب فى مباراتيه السابقتين خاصة لقاء مالى وطالبه بنقل تحياته إلى اللاعبين الابطال مشددا على ضرورة مواصلة المسيرة فى البطولة المهمة وأن ثقته بلا حدود فى أبناء مصر الشجعان وقدرتهم على الوصول إلى أبعد نقطة.

ميكالي يشكر أشرف صبحي

وشكر ميكالى فى كلماته د.اشرف صبحي وتعهد له بأنه وأعضاء الجهاز الفنى لا يدخرون جهدا من أجل الوصول إلى أعلى درجات الاستعداد وأكد أن اللاعبين فى حالة تركيز وسيقاتلون من أجل إسعاد الشعب المصري وتقديم عروض تليق باسم مصر وتاريخها .