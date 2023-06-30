تشكيل المقاولون العرب الرسمي لمواجهة الداخلية بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف شوقي غريب، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الداخلية، في المباراة التي تنطلق التاسعه والنصف من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الداخلية في الدوري

- حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

- خط الدفاع: فاروق نور الدين كابور، أحمد علاء، محمد هاني، أمير عابد.

- خط الوسط: لويس إدوار، أحمد شيمي، عبد الرحمن خالد جبنه.

- خط الهجوم: أمادوا انياص، عمر سافيولا، جون أوكلي

يخوض فريق الداخلية لقاء اليوم وهو في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة بعد لعب 31 مباراة حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في 8 وتعرض لـ 12 هزيمة.

بينما يقع المقاولون العرب حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري بـ 43 نقطة بعد لعب 31 مباراة حيث فاز في 9 وتعادل في 16 وتعرض لـ 6 هزائم.

ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي 68 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- فيوتشر 57 نقطة

4- الزمالك 56 نقطة

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة

6- المقاولون العرب 43 نقطة

7- فاركو 41 نقطة

8- الاتحاد السكندري 41 نقطة

9- إنبي 39 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- الإسماعيلي 34 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

14- أسوان 33 نقطة

15- طلائع الجيش 32 نقطة

16- غزل المحلة 32 نقطة

17- الداخلية 29 نقطة

18- حرس الحدود 20 نقطة