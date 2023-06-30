إنبي يضرب فاركو بثنائية في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق إنبي فوزًا هامًا علي نظيره فاركو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

وإنتهي اللقاء بفوز فيق إنبي بهدفين لهدف سجل الأهداف كل من أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي، وسوكاري لاعب فاركو.

حيس سجل أحمد أمين أوفة أولي أهداف المباراة لصالح فريق إنبي في الدقيقة 25 من الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة بينية راوغ بها دفاع فاركو قبل أن يطلق تسديدة فشل حارس فاركو في التصدي لها لتسكن الكرة الشباك.

وأدرك سوكاري هدف التعادل لصالح فاركو في الدقيقة 38 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد، معلنة عن هدف التعادل لصالح فاركو.

وفي الشوط الثاني سجل أوفة الهدف الثاني له وللفريق، ليمنح التقدم بثنائية للفريق وينتهي اللقاء بفوز إنبي بهدفين لهدف.

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد 'شيكا'

خط الدفاع: ياسين مرعي - عبد الله بكري - أحمد عوض - جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: محمود عماد - كينجسلي سوكاري - عزمي جومة.

خط الهجوم: عبد الناصر محمد - عمرو جمال- شكري نجيب.

بينما جاء تشكيل إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: البلعوطي.

خط الدفاع: علي فوزي، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، مروان داوود.

خط الوسط: أحمد العجوز، سيف الخشاب، مودي ناصر.

خط الهجوم: رفيق كبو، أحمد أوفا، محمد حمدي.