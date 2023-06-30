شكرا لقرائتكم خبر عن "أوفا" يقود إنبى للفوز على فاركو 2 / 1 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق إنبى الفو على فاركو بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز

وفى الدقيقة 25 نجح أحمد أمين أوفا فى تسجيل هدف التقدم لإنبى، بعدما راوغ أحمد عوض وسدد الكرة فى الشباك، وفى الدقيقة 38 سجل كنجسلى سوكارى لاعب فاركو هدف التعادل لفريقه من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، وفى الدقيقة 81 سجل أحمد أمين أوفا الهدف الثانى لفريقه.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبى للنقطة 42 فى المركز السابع، بعد أن خاض 32 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 38 هدفاً. ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا.

وضم تشكيل إنبى كلا من: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، خط الدفاع: سيف الخشاب - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة، خط الوسط: مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر - محمد حمدي، خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: رضا السيد وخالد رضا ومؤمن راضي ومصطفى شكشك ومصطفى دويدار وصلاح زايد وعبد الرحمن عماد ومحمد النحاس وأحمد نادر.