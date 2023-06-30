شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلن شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل الفريق لمواجهة فريق الداخلية على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.
وجاء التشكيل كالتالي: في حراسة المرمي محمد أبو السعود، أمير عايد وأحمد الشيمي وعمر سافيولا وعبد الرحمن جبنة وأحمد علاء وفاروق نور الدين ولويس إدوار واماندو انياص وجون اوكلي ومحمد هاني.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 28.
يحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 لقاء، سجل لاعبو الداخلية 27 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.
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