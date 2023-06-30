شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ استعداداته لمباراة فيوتشر.. وجلسة بين كولر ولاعبيه عن حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش استعداداته لمباراة فيوتشر المقرر مساء الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي مران اليوم دون راحة بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة أمس في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز.

وبدأ المران بمحاضرة من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني تحدث خلالها مع اللاعبين عن أخطاء مباراة البنك الأهلي، أهمها إهدار الفرص.

وشدد كولر للاعبي الأهلي على ضرورة الفوز في المباريات الثلاث المقبلة من أجل حسم بطولة الدوري المصري رسميا دون النظر لنتائج باقي الفرق وتحديداً بيراميدز المنافس الوحيد للأهلي علي لقب الدوري.

كما قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، مرانا قويا لحراس الفريق من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة.