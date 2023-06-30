شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادى يقود هجوم طلائع الجيش لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، التشكيل الأساسى، الذى سيخوض به مباراة سيراميكا بعد قليل ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز وتقام على استاد جهاز الرياضة بعد قليل.

وجاء التشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن ، خالد سطوحى ، محمد فتح الله "كماتشو" ، أحمد متعب.

خط الوسط: العربى بدر ، أحمد سمير ، مصطفى الخواجه ، فريد شوقى.

الهجوم: كريم طارق ، محمود وادى.

ويبحث عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن مواصلة الانتفاضة، بعدما نجح في الفوز في آخر مباراتين في الدورى، ويرغب فى الظفر بالثلاث نقاط فى محاولة للهروب من مراكز القاع في جدول المسابقة، وعكف على دراسة مباريات سيراميكا بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق، بالإضافة إلى تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة البنك الأهلى التي خسرها الفريق بركلات الترجيح ليودع بطولة كأس مصر.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41.