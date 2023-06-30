ثلاثى هجومى يقود هجوم الداخلية أمام المقاولون

القاهرة - سامية سيد -

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المقاولون ضمن مباريات الجولة الـ 32 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي: عماد السيد في حراسة المرمي، وكمال أبوالفتوح وأحمد عادل عبدالرسول ومحمود طلعت عبدالواحد وكليتشي شيميزي وكريم يحيي عبدالرحمن وعبدالعزيز السيد زيزو والآن كيمبادي ووليد مصطفى فرج وأحمد رشيد وعبدالرحمن البانوبي.

ويحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 لقاء، سجل لاعبو الداخلية 27 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.