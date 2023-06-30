شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين طلائع الجيش وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى طلائع الجيش وسيراميكا في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد جهاز الرياضة ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق طلائع الجيش عن طريق أحمد سمير وكريم طارق ومحمود وادى، بينما هجمات فريق سيراميكا عن طريق صلاح محسن وميدو جابر.

ويخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن ، خالد سطوحى ، محمد فتح الله "كماتشو" ، أحمد متعب.

خط الوسط: العربى بدر ، أحمد سمير ، مصطفى الخواجه ، فريد شوقى.

الهجوم: كريم طارق ، محمود وادى.

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة حلمى طولان كالتالى :

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - أحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن.