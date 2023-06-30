شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الداخلية يتقدم على المقاولون بهدف فى الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الداخلية بهدف نظيف على نظيره المقاولون العرب في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتمكن من إحراز هدف فريق الداخلية عبد العزيز السيد في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

وخاض فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب المباراة بتشكيل يضم كلا من: في حراسة المرمى محمد أبو السعود، أمير عايد وأحمد الشيمي وعمر سافيولا وعبد الرحمن جبنة وأحمد علاء وفاروق نور الدين ولويس إدوار واماندو انياص وجون اوكلي ومحمد هاني.

وجاء تشكيل فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال كالتالي: عماد السيد في حراسة المرمي، وكمال أبوالفتوح وأحمد عادل عبد الرسول ومحمود طلعت عبد الواحد وكليتشي شيميزي وكريم يحيي عبد الرحمن وعبد العزيز السيد زيزو والآن كيمبادي ووليد مصطفى فرج وأحمد رشيد وعبدالرحمن البانوبي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 28.

يحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 لقاء، سجل لاعبو الداخلية 27 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.