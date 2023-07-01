شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة طلائع الجيش وسيراميكا بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى مواجهة فريقى طلائع الجيش وسيراميكا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد جهاز الرياضة ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق طلائع الجيش عن طريق أحمد سمير وكريم طارق ومحمود وادى، بينما هجمات فريق سيراميكا عن طريق صلاح محسن وميدو جابر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 33 محتلا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، بينما ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 34 محتلا المركز الثانى عشر.

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى المباراة بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن ، خالد سطوحى ، محمد فتح الله "كماتشو" ، أحمد متعب.

خط الوسط: العربى بدر ، أحمد سمير ، مصطفى الخواجه ، فريد شوقى.

الهجوم: كريم طارق ، محمود وادى.

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة حلمى طولان كالتالى :

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - أحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن.