شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف ويشعل منطقة الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق الداخلية بهدف نظيف على نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتمكن من أحراز هدف فريق الداخلية عبد العزيز السيد في الدقيقة 17 من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة يشعل فريق الداخلية منطقة الهبوط بعد ما وصل إلى 32 نقطة ليتساوي مع غزل المحلة ويحتل المركز السادس عشر، جمعها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 لقاء، سجل لاعبو الداخلية 28 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا. فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 32 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 29.

وخاض فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب المباراة بتشكيل ضم كلا من:

في حراسة المرمي محمد أبو السعود، أمير عايد وأحمد الشيمي وعمر سافيولا وعبد الرحمن جبنة وأحمد علاء وفاروق نور الدين ولويس إدوار واماندو انياص وجون اوكلي ومحمد هاني.