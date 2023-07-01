شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات تأهيل متولى وكريم فؤاد فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمود متولي، مدافع الأهلي، مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الذي يؤديه، بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن متولي بدأ تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل داخل الجيم، في إطار تجهيزه للعودة بصورة تدريجية للمشاركة في المباريات.

ويستعد الفريق لمواجهة فيوتشر مساء الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد أن تغلب أمس الخميس على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي بدأ بمجموعة من التدريبات البدنية، قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وأدى اللاعبون فقرات خططية متنوعة تحت إشراف كولر، فيما خاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات مكثفة، حرص خلالها ميشيل يانكون مدرب الحراس، على تنفيذ العديد من الفقرات.

كما واصل كريم فؤاد، لاعب الفريق تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الذي يخضع له منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأدى اللاعب فقرات بدنية مكثفة، في ضوء المرحلة التي ينفذها من برنامج العلاج، والتي تتضمن تدريبات أحمال بدنية محددة يؤديها اللاعب داخل الملعب بخلاف تدريبات الجيم.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، أن كريم فؤاد يسير بشكل منتظم في برنامج العلاج، وأن حالته في تقدم مستمر منذ إجراء جراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.