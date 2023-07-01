شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 30/ 6/ 2023 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الجمعة، الموافق 30/ 6/ 2023 إقامة ثلاث مواجهات فى إطار منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى، حيث التقى إنبى مع فاركو، وواجه المقاولون العرب نظيره الداخلية، والطلائع ضد سيراميكا.

"أوفا" يقود إنبى للفوز على فاركو 2 / 1 فى الدورى

حقق فريق إنبى الفوز على فاركو بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز

الداخلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف ويشعل منطقة الهبوط

فاز فريق الداخلية بهدف نظيف على نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

التعادل السلبى يحسم مواجهة طلائع الجيش وسيراميكا بالدورى الممتاز