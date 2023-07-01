تناقض موقف محرز ومانشستر سيتي بسبب العرض السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى اللاعب الجزائري الدوري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي، عرض للانتقال للدوري السعودي بداية من الموسم المقبل 2023 – 2024، والذي اشعل الصحف حول العالم كونه بطل أوروبا عن النسخة المنتهية.

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توج رياض محرز بدوري أبطال اوروبا مع مانشستر سيتي على حساب فريق انتر ميلان، وبعدها تلقى اللاعب عودة عروض من أندية أوروبية وأخرى عربية، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

عرض سعودي لرياض محرز

تلقى رياض محرز عرض من النادي الأهلي السعودي للعب مع الفريق الجداوي بداية من الموسم المقبل، ووصل العرض للاعب قبل أيام للحديث حول إمكانية الرحيل عن السيتيزنس، ومحاولة المفاوض الاهلاوي اقناع اللاعب بالتواجد في دوري روشن بالموسم المقبل.

ومن المقرر ان يوقع اللاعب الجزائري صاحب الـ 32 عام على عقود لمدة ثلاثة مواسم، سيحصل خلالها على راتب سنوي 43 مليون جنية استرليني، والذي يفوق راتبه مع السيتيزنس حيث يحصل على 6 مليون جنية استرليني.

موقف رياض محرز من عرض الاهلى

يوافق اللاعب الجزائري رياض محرز على الانتقال للدوري السعودي بداية من الموسم، حيث يرغب اللاعب في تأمين مستقبله خاصة وانه قريب من الاعتزال والابتعاد عن الملاعب، وليس لدية أي مانع في ترك البطولات الأوروبية خاصة وانه حقق دري الأبطال مؤخرًا، وفاز بكأس أمم أفريقيا مع منتخب الجزائر.

موقف مانشستر سيتي من رحيل محرز

لا يريد بيب جوارديولا المدير الفني للسيتيزنس رحيل رياض محرز خاصة وانه من العناصر المميزه في صفوف الفريق، وله دور بارز في الفوز بالدوري الانجليزي ودوري أبطال اوروبا عن الموسم الماضي.

عقد محرز مع مانشستر سيتي

وكان مانشستر سيتي قد أعلن عن تجديد عقد رياض محرز لمدة 3 مواسم في شهر يونيو من العام الماضي 2022، ويتبقى له موسمين مع السيتيزنس حيث ان عقده ينتهي بنهاية موسم 2024 – 2025.

وبالرغم من صعوبة اتمام الصفقة حتى الآن لكن أكدت مصادر انجليزي أن النادي الاهلي سيعلن اتمام صفقة رياض محرز خلال الساعات القلية المقبلة، في إشارة منهم إلى الاتفاق حول كافة تفاصيل العقد وموافقة مانشستر سيتي على رحيل اللاعب بشكل نهائي.

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