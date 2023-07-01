شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يدخل دائرة اهتمامات بيراميدز.. وتحركات لحسم الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الجزيرة الإماراتى الحالى والزمالك السابق، ضمن دائرة اهتمامات مسئولى نادى بيراميدز، لتدعيم الصفوف قبل بداية الموسم المقبل، والمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ النادى.

ويستهدف بيراميدز التعاقد مع صفقات سوبر لتدعيم الفريق، وأصبح المغربى أشرف بن شرقى ضمن دائرة الاهتمامات، وبدأ مسئولو النادى التحرك لحسم الصفقة سواء عن طريق الشراء النهائى أو الاستعارة، وذلك بعد جس نبض اللاعب والتأكد من ترحيبه باللعب للفريق السماوى.

يذكر أن الزمالك يتفاوض فى الوقت الحالى على عودة أشرف بن شرقى لمدة موسم على سبيل الاستعارة، فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وفى سياق آخر، وجه الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم، تهنئة خاصة لفريق بيراميدز، وذلك بعدما ضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز في اللقاء الماضي بالدوري على سموحة، وكتب حساب رابطة الأندية عبر تويتر: ‏بعد الفوز على سموحة، بيراميدز يضمن المشاركة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023/24.

وضمن الفريق السماوي المشاركة في دوري الأبطال بعد وصول فارق النقاط بينه وبين فيوتشر أقرب ملاحقيه إلى 10 نقاط كاملة.