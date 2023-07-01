شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن إصابة مصطفى شلبى بكسر فى وجه القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات والأشعة التي خضع لها مصطفى شلبي، جناح الأبيض، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن الأشعة أثبتت إصابة مصطفى شلبي بكسر في وجه القدم، نتيجة الإصابة التي تعرض لها في مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن اللاعب سيغيب لفترة تتراوح ما بين 4 و6 أسابيع، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي كي يتماثل للشفاء بشكل نهائي من الإصابة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المقاولون العرب المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.