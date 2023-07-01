شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم، السبت، استعداداً لخوض مباراة فيوتشر المهمة، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، فى اللقاء المؤجل من الجولة 24 لبطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، ثم يدخل المعسكر المغلق استعداداً لخوض المباراة التى يتطلع لتحقيق الفوز بها من أجل قطع خطوة كبيرة نحو تحقيق لقب الدوري الذي يفصله عنه 3 مباريات فقط من أصل 8 مباريات سيخوضهم الأهلي في الدوري حتى نهايته.

على صعيد متصل، قال مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، عقب مباراة البنك الأهلى التى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة مساء الخميس، إنه سعيد بالفوز والنتيجة التى خرجت بها المباراة، وهى ثلاثة أهداف نظيفة، ويعتبرها فأل خير بالنسبة إليه وإلى الفريق.

وأكد أنه يعترف أن النتيجة لا تعكس قوة المباراة، التى جاءت أمام فريق قوى ويجيد التحرك فى الملعب، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة، خاصة أن المنافس استطاع خلق عدد فرص على مدار شوطى اللقاء.

وأضاف كولر، "تمكنا من استغلال المساحات وكذلك استغلال ظروف المباراة، وتسجيل ثلاثة أهداف، والأهم أننا حصلنا على الثلاث نقاط وقطعنا خطوة مهمة فى مشوار بطولة الدوري".

وعن أداء محمد شريف رد مارسيل كولر أن اللاعب حاول كثيرًا فى لقاء البنك ، واستطاع الوصول إلى المرمى أكثر من مرة، ولكنه يحتاج للعمل بشكل أفضل ورفع الضغوط عن نفسه، وتسجيل أهداف تساعده على العودة لاستغلال كل الفرص، خاصة أنه هداف الفريق.