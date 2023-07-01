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الخطيب كلمه بنفسه.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انتقال إمام عاشور للأهلي

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإعلامي خالد الغندور، انضمام إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك السابق والحالي لميتيلاند الدنماركي، إلى الأهلي.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوكً": "النادي الاهلي اتفق مع اللاعب والنادي الدنماركي علي إعارة إمام عاشور بأكثر من 50 مليون جنيه لمدة موسم واحد فقط".

وأضاف الغندور: "كابتن الخطيب كلم إمام عاشور بنفسه عشان ييجي الأهلي".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الأهلي قد حصل على توقيع إمام عاشور، ليكون لاعبًا في صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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