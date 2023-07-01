شغل بلدي قوي.. مرتضى منصور ينفعل بعد أنباء انضمام إمام عاشور للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنباء انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي والزمالك السابق، إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال منصور في فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الشغل اللي بيعمله إمام عاشور ده بلدي قوي".

وأضاف منفعلا: "عايز ترجع الزمالك الباب مفتوح، طارق حامد عايز يرجع الباب مفتوح، مصطفى فتحي عايز يرجع الباب مفتوح، لكن أنا مش هوطي أبوس دماغ أي لاعب، ده نادي الوطنية والكرامة".

وفي وقت سابق، أعلن الإعلامي خالد الغندور، انضمام إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك السابق والحالي لميتيلاند الدنماركي، إلى الأهلي.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوكً": "النادي الاهلي اتفق مع اللاعب والنادي الدنماركي علي إعارة إمام عاشور بأكثر من 50 مليون جنيه لمدة موسم واحد فقط".

وأضاف الغندور: "كابتن الخطيب كلم إمام عاشور بنفسه عشان ييجي الأهلي".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الأهلي قد حصل على توقيع إمام عاشور، ليكون لاعبًا في صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.