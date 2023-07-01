شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يخضع لبرنامج تأهيلى خاص فى الزمالك بعد إصابة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مصطفى شلبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لبرنامج تأهيلى خاص وضعه الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى وجه القدم.

وبدأ أوسوريو المدير الفنى للزمالك تجهيز بديل مصطفى شلبي تحسباً لغيابه عن مباراة المقاولون العرب، المقرر لها 4 يوليو، ضمن منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر، وما زال موقف اللاعب غامضاً من اللحاق بالمباراة.

من ناحية أخرى، طالب أوسوريو اللاعبين بالتتويج بلقب كأس مصر لمصالحة الجماهير خصوصاً بعد الموسم غير المرضٍ للقلعة البيضاء الذى أعقبه توديع بطولة دورى أفريقيا وخسارة لقب الدورى وكأس مصر العام المنقضى.

وأكد أوسوريو خلال اجتماعاته المستمرة مع اللاعبين على أهمية التركيز فى مواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 4 يوليو ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر لشراسة فريق الذئاب مع مديرهم الفنى شوقى غريب وصعوبة اللقاء كونه لا يقبل القسمة على إثنين من ناحية أخرى.

وحذر أوسوريز لاعبى الزمالك من الوقوع فى الأخطاء أمام المقاولون وطالبهم،باستغلال أنصاف الفرص أمام ذئاب الجبل حتى تٌعب المباراة عليها، مؤكداً عليهم أن تسجيل هدف مبكر سيساهم فى إرباك حسابات الخصم.