شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يحسم مصير ثلاثي الفريق من المشاركة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، اليوم السبت، مصير ثلاثي الفريق "مروان محسن، محمد رضا بوبو، وكريم نيدفيد" من المشاركة فى مباراة الفريق المرتقبة أمام الأهلي، بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة خلال الفترة الماضية.

وتضاءلت فرص مروان محسن في المشاركة أمام الأهلي، حيث يعاني مهاجم فيوتشر من كسر فى عظام الوجه، وهو ما تسبب فى غيابه عن المباريات الماضية، بينما يعاني كريم نيدفيد من كدمة فى القدم، فيما يعاني بوبو من فتاق فى عضلات البطن، وهو ما تسبب في غيابه عن مواجهة المصري الأخيرة بالدوري.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة النادي الأهلي غداً الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وخسر فيوتشر في مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، بهدفين نظيفين أمام النادي المصري، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء باستاد برج العرب.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 31 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 4 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

وبات تواجد فيوتشر في المركز الثالث بجدول الدوري مهدداً بعد الهزيمة أمام المصري، حيث يمتلك نادي الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 56 نقطة، فرصة ذهبية في التقدم إلى المركز الثالث في حالة فوزه في المباراة المقبلة بالدوري.