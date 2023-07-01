في نسختها الجديدة والموسّعة.. "فيفا" يعلن إقامة مونديال الأندية 2025 في أمريكا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الـ"فيفا"، الجمعة، منح الولايات المتحدة حق استضافة أول نسخة من كأس العالم للأندية الموسّعة والتي ستشمل 32 فريقًا.

وجاء في بيان للهيئة الدولية "أخذت عملية اختيار المضيف في الاعتبار متطلبات البنية التحتية والخدمات، فضلاً عن الأهداف الاستراتيجية الأوسع للبطولة"، علمًا أن الولايات المتحدة تستضيف إلى جانب كندا والمكسيك كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32.

واتخذ فيفا هذا القرار "بالإجماع" خلال اجتماع عقده عبر تقنية الاتصال بالفيديو من مقره في زيوريخ.

وأضاف "تم التوصل إلى القرار بناء على مكانة الولايات المتحدة كرائدة دائمة في تنظيم الأحداث العالمية ولأنه سيسمح لفيفا بزيادة التظافر قبل كأس العالم 2026، لصالح البطولتين وتطوير كرة القدم في منطقة أمريكا الشمالية".

أضاف فيفا أنه سيعلن في وقت لاحق عن المواعيد والملاعب المضيفة وجدول المباريات.

من جهته، اعتبر جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي أن "مونديال الأندية 2025 سيكون قمة النخبة الكروية على صعيد الأندية المحترفة للرجال، ومع وجود البنية التحتية المطلوبة جنبًا إلى جنب مع الاهتمام المحلي الهائل، فإن الولايات المتحدة هي المضيف المثالي لإطلاق هذه البطولة العالمية الجديدة".

وصادق فيفا في كانون الأول/ديسمبر الماضي على رفع عدد الأندية المشاركة في مونديال الأندية إلى 32 اعتبارًا من نسخة 2025 وأعلن مطلع العام الحالي عن كيفية توزيعها بحسب القارات.

وحصل الاتحاد الأوروبي على العدد الأكبر مع 12 ناديًا، وأربعة لكل من الاتحاد الآسيوي والإفريقي وكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي)، وستة لكونميبول (اتحاد أمريكا الجنوبية)، مقعد للاتحاد الأوقياني بالإضافة إلى نادٍ من البلد المضيف.

في سياق آخر، أعلن فيفا "إرجاء الإطلاق الرسمي لعملية تقديم ملفات" استضافة كأس العالم 2030 إلى حين اجتماعه المقبل في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر 2023، وإرجاء الإعلان عن اسم المضيف من "القسم الثالث في 2023 إلى القسم الرابع في 2024".

ويصادف مونديال 2030 الذكرى المئوية للنسخة الأولى من النهائيات العالمية وقد قدمت دول الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي ترشيحها المشترك لتنظيمها بالإضافة إلى ملف ثانٍ يجمع إسبانيا والبرتغال والمغرب.

بي ان سبورت