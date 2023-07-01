شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والجابون فى ختام دور المجموعات ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصرالأوليمبي لكرة القدم مباراته الثالثة فى بطولة أمم أفريقيا، اليوم السبت، عندما يواجه الجابون فى الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى تستمر بالمغرب حتى 8 يوليو المقبل، وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وشهدت الساعات الأخيرة التدريب وسط معنويات عالية من الجميع فى أعقاب الفوز المستحق على مالى بهدف نظيف وتصدر المجموعة مناصفة مع النيجر بـ4 نقاط لكل منهما، ويحتل مالى المركز الثالث بثلاث نقاط، والجابون الأخير بلا نقاط.

ومن المرجح أن يعتمد ميكالي علي تشكيل مباراتي النيجر والجابون من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب مالي اليوم، أمثال حمزة علاء وحسام عبد المجيد ومحمود صابر وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

ويتطلع المنتخب الأولمبي، بقيادة مديره الفنى البرازيلى ميكالى، لمواصلة نتائجه الطيبة والاحتفاظ بالصدارة، ويولى اهتماما كبيرا بالجابون دون النظر إلى نتائج المنافس لحجز بطاقة التاهل الرسمي لدور الأربعة، خاصة أن أى نتيجة إيجابية تحسم تأهل المنتخب الأولمبى إلى الدور التالي مباشرة.

موعد مباراة مصر والجابون

تقام مباراة مصر والجابون فى الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ــ التاسعة مساءً بتوقيت طنجة.

يتقاسم المنتخب الوطني صدارة مجموعته مع منتخب النيجر، بعدما تعادل المنتخبان سلبياً في أول مباراة، قبل أن يفوز كل منهما فى المباراة التالية، ليحصدا 4 نقاط، وفى المركز الثالث جاء منتخب مالي برصيد 3 نقاط، بينما تذيل منتخب الجابون المجموعة بدون نقاط. ترتيب مجموعة مصر ترتيب مجموعة مصر مصر: 4 نقاط النيجر: 4 نقاط مالي: 3 نقاط الجابون: صفر

نظام التأهل يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ويلعبان بنظام المقص حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى فى مدينة طنجة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت الرباط، ويلعب الخاسران بمدينة طنجة على المركز الثالث يوم 7 يوليو الساعة السادسة بتوقيت الرباط والثامنة بتوقيت القاهرة. بينما يلعب الفائزان على اللقب بمدينة الرباط يوم 8 يوليو في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت الرباط.. ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

ترتيب مجموعة مصر

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر ..ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث للتاهل للاوليمبياد .