شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُعيد حسين الشحات لقائمة الأهلي أمام فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يُعيد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، حسين الشحات لاعب الفريق فى مباراة فيوتشر المقرر لها مساء غد، الأحد، والمؤجلة من الجولة 24 لبطولة الدوري الممتاز، بعدما فضّل كولر إراحة الشحات فى مباراة البنك الأهلي الأخيرة فى الدوري التي أقيمت مساء الخميس الماضي وفاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة.
وأضاف المصدر، " طالما لم يصل الأهلى عرض رسمى لا نستطيع التحدث عن رحيل أى لاعب".
ويشارك الشناوى بصفة أساسية لحماية عرين الأهلى، ونجح فى قيادة المارد الأحمر للتتويج بكافة الألقاب المحلية والأفريقية هذا الموسم، فيما يشارك أليو ديانج فى معظم مباريات المارد الأحمر، ومع رحيل زميله حمدى فتحى لصفوف الوكرة القطري تبدو حظوظه قوية في الظهور بالتشكيل الأساسى بالموسم الجديد.
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