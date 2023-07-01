شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُعيد حسين الشحات لقائمة الأهلي أمام فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعيد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، حسين الشحات لاعب الفريق فى مباراة فيوتشر المقرر لها مساء غد، الأحد، والمؤجلة من الجولة 24 لبطولة الدوري الممتاز، بعدما فضّل كولر إراحة الشحات فى مباراة البنك الأهلي الأخيرة فى الدوري التي أقيمت مساء الخميس الماضي وفاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة.

على صعيد متصل، كشف مسئولو الأهلى حقيقة رحيل محمد الشناوى حارس مرمى الفريق والمالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الأنباء التى ترددت حول وجود عروض ضخمة مادياً للحصول على خدمات الثنائى مع نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر في الأهلى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "لم نتلق أى عروض للحصول على خدمات الشناوى وديانج فى الصيف، لم يصلنا سوى عرض رسمي وحيد للحصول على خدمات حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق من الوكرة القطري، بخلاف ذلك لا ننظر للتقارير الإعلامية التى أشارت لوجود عروض مغرية للاعبين آخرين بالفريق".

وأضاف المصدر، " طالما لم يصل الأهلى عرض رسمى لا نستطيع التحدث عن رحيل أى لاعب".

ويشارك الشناوى بصفة أساسية لحماية عرين الأهلى، ونجح فى قيادة المارد الأحمر للتتويج بكافة الألقاب المحلية والأفريقية هذا الموسم، فيما يشارك أليو ديانج فى معظم مباريات المارد الأحمر، ومع رحيل زميله حمدى فتحى لصفوف الوكرة القطري تبدو حظوظه قوية في الظهور بالتشكيل الأساسى بالموسم الجديد.