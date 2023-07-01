شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فرص لتأهل المنتخب الأولمبي لنصف نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم لخوض مباراته الثالثة فى بطولة أمم أفريقيا، عندما يواجه الجابون فى الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ــ التاسعة مساءً بتوقيت طنجة ــ فى الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستمر بالمغرب حتى 8 يوليو المقبل وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

ويشارك في البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية: مصر ومالي والجابون والنيجر.

ترتيب مجموعة مصر

يتقاسم المنتخب الوطني صدارة مجموعته مع منتخب النيجر، بعدما تعادل المنتخبان سلبياً في أول مباراة، قبل أن يفوز كل منهما فى المباراة التالية، ليحصدا 4 نقاط، وفى المركز الثالث جاء منتخب مالي برصيد 3 نقاط، بينما تذيل منتخب الجابون المجموعة بدون نقاط.

ترتيب مجموعة مصر

مصر: 4 نقاط

النيجر: 4 نقاط

مالي: 3 نقاط م

الجابون: صفر

فرص تأهل الفراعنة الفوز على الجابون والتأهل مباشرة

يحسم منتخب مصر تأهله للدور نصف النهائي من المسابقة، بشكل رسمي، حال فوزه على الجابون فى المباراة الأخيرة بمرحلة المجموعات، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط.

التعادل مع الجابون "حالتين" التعادل السلبي

ـ فى حالة تعادل منتخب مصر مع الجابون سلبياً يصل الفراعنة للنقطة الخامسة، وينتظر نتيجة مباراتي مالي والنيجر من أجل تحديد المركزين الأول والثاني فى المجموعة، حيث يتأهل الفائز من اللقاء الأخير كأول مجموعة والفراعنة ثانياً، أو تعادلهما فسيأتى منتخب مصر أولاً بفارق الأهداف عن النيجر.

التعادل الإيجابي

ـ فى حال تعادل منتخب مصر إيجابيا مع الجابون فسيتأهل للدور التالى، ولكنه ينتظر نتيجة مباراة النيجر ومالي، لأن الفراعنة سيصلون للنقطة الخامسة والنيجر أول حال الفوز بـ 7 نقاط، أو 5 نقاط حال التعادل مع مالى، والأمر ذاته لمنتخب مالي الذى قد يصل للنقطة السادسة حال الفوز على النيجر والتأهل كأول للمجموعة وخلفه الفراعنة ثانيا بـ5 نقاط.

الهزيمة

أما فى حال خسارة منتخب مصر فى الجولة القادمة من الجابون فيتحدد مصير تأهله بعد مباراة النيجر ومالي، لأنه من الممكن أن يودع الفراعنة البطولة إذا حقق منتخب مالي الفوز وجمع 6 نقاط، أما النيجر فسيكون 4 نقاط نفس رصيد مصر، ولكن وقتها المنتخب الذى استقبل عدد أهداف أقل يصعد رسميًا للدور الثاني "نصف النهائي" بسبب تعادل المنتخبين في الجولة الأولى بدون أهداف.