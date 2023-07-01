شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحذر لاعبي فيوتشر من رباعي الأهلي قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبيه من رباعي النادي الأهلي "بيرسي تاو، علي معلول، محمود كهربا، وحسين الشحات"، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى الدوري.

ويعيش رباعي الأهلي حالة من التألق الفترة الأخيرة، وساهموا فى وضع هجوم الفريق الأحمر على رأس قائمة أقوى خط هجوم بالدوري، وشدد مدرب فيوتشر على لاعبيه، على ضرورة التركيز خلال المباراة والإلتزام بالأدوار الدفاعية

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة النادي الأهلي غداً الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وخسر فيوتشر فى مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، بهدفين نظيفين أمام النادي المصري، فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء باستاد برج العرب.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 31 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 4 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

وبات تواجد فيوتشر في المركز الثالث بجدول الدوري مهدداً بعد الهزيمة أمام المصري، حيث يمتلك نادي الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 56 نقطة، فرصة ذهبية في التقدم إلى المركز الثالث في حالة فوزه في المباراة المقبلة بالدوري.