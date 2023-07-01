شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس منح الفرصة للبدلاء والناشئين لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، منح الفرصة للبدلاء وبعض الناشئين حتى نهاية الموسم الحالى من الدورى الممتاز.

ويأتى قرار أوسوريو بتجربة البدلاء والناشئين لتقييمهم بشكل نهائى قبل اتخاذ قرار يخص مصيرهم مع الفريق، خصوصاً بعد فقدان الزمالك بطولة الدورى والمقعد المؤهل لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل.

وظهرت بعض الملامح لفكر أوسوريو خلال مباراة المحلة الماضية بالدورى وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، بعدما دفع بلاعبين من الشباب فى المباراة، فضلاً عن بعض البدلاء فى التشكيل الأساسي.

وأجبرت البطولة العربية المدرب الكولومبي على عدم التعجل فى حسم ملف الراحلين عن الفريق، حيث من المقرر أن تنطلق البطولة 28 يوليو ويستهلها الفريق بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي.