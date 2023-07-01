شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى فى ضيافة الحرس اليوم بحثاً عن استعادة المركز الخامس بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاتحاد السكندرى، فى الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، ضيفاً ثقيلاً على حرس الحدود باستاد المكس، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الاتحاد السكندرى اللقاء بمعنويات منخفضة بعد الخروج من كأس رابطة الأندية المحترفة بركلات الترجيح أمام سيراميكا، فيما سقط حرس الحدود أمام الأهلي بثلاثية نظيفة فى الجولة الأخيرة من الدورى.

من جهته حفز محمد مكى، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، لاعبيه بمناقشة العروض التى تلقها النادى من وسطاء ووكلاء لاعبين، للسماح لهم بالرحيل نهاية هذا الموسم، بشرط أن يتجاوز الفريق محطتى الاتحاد السكندرى اليوم والمصرى البورسعيدى منتصف الأسبوع الجاري فى دور الـ16 لكأس مصر.

ويقبع حرس الحدود في المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق 4 انتصارات وثمانية تعادلات وخسر 19 مرة وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكهم 41 هدفا.

وفى المقابل، يسعى الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل استعادة المركز الخامس مجددا والتقدم 3 مراكز مرة واحدة، وحذر اللاعبين من الاستهانة الاستهتار المنافس الذي تأكد هبوطه بشكل رسمي، وطالبهم بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام الحرس.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 41 نقطة جمعها من 31 مباراة، حيث فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 13 مباراة، سجل لاعبو زعيم الثغر 33 هدفا واستقبلت شباكهم 35 هدفا.