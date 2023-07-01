شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى فى ضيافة الحرس اليوم بحثاً عن استعادة المركز الخامس بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاتحاد السكندرى، فى الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، ضيفاً ثقيلاً على حرس الحدود باستاد المكس، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.
ويقبع حرس الحدود في المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق 4 انتصارات وثمانية تعادلات وخسر 19 مرة وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكهم 41 هدفا.
وفى المقابل، يسعى الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل استعادة المركز الخامس مجددا والتقدم 3 مراكز مرة واحدة، وحذر اللاعبين من الاستهانة الاستهتار المنافس الذي تأكد هبوطه بشكل رسمي، وطالبهم بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام الحرس.
ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 41 نقطة جمعها من 31 مباراة، حيث فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 13 مباراة، سجل لاعبو زعيم الثغر 33 هدفا واستقبلت شباكهم 35 هدفا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز