شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى جبران خارج حسابات بيراميدز بسبب كثرة أجانب الوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز حقيقة دخول يحيى جبران، لاعب وسط فريق الوداد المغربى، ضمن حسابات مسئولي النادى لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفي المقبل، خصوصًا أن جبران يعد من أبرز لاعبي الوداد وأكثرهم خطورة، ما يجعله ضمن حسابات العديد من الأندية.

وقال المصدر فى تصريحات لليوم السابع، إن يحيى جبران خارج حسابات بيراميدز، ولم يكن ضمن خارطة تدعيمات الفريق السماوى الفترة المقبلة، خاصة أن بيراميدز يضم فى وسط الملعب ثنائى مميز هما المغربى وليد الكرتى، والبوركينابى بلاتى توريه، ولم يكن الفريق فى حاجة لخدمات جبران الفترة الحالية، بخلاف عدم وجود أماكن شاغرة للتعاقد مع لاعبين أجانب.

وفى السياق ذاته، يرحل فخر الدين بن يوسف عن صفوف الفريق السماوى بنهاية الموسم الجارى، نظرًا لانتهاء تعاقده مع ناديه، ولم يدخل مسئولو بيراميدز فى مفاوضات مع اللاعب التونسى لتجديد عقده الفترة المقبلة، ليرحل عن الفريق ويصبح حرًا فى تحديد مصيره بالفترة المقبلة، نظرًا لانتهاء تعاقده مع بيراميدز.