المغرب يواصل عروضه القوية في كأس أفريقيا لأقل من 23 عاماً

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل المنتخب المغربي لكرة القدم مستوياته المميزة، في بطولة أفريقيا للأمم، لفئة أقل من 23 عاما، بعدما حقق فوزه الثالث في المباراة الثالثة التي يخوضها في البطولة.

وفاز أسود الأطلس الجمعة، على منتخب الكونغو بنتيجة 1-0، في المباراة التي دارت ضمن المجموعة الأولى من الكأس الأفريقية، ليصل إلى نقطته التاسعة في المسابقة، ويتأهل بالعلامة الكاملة بتسع نقاط.

وسجل لاعب خط الوسط يونس طه، الهدف الوحيد للمنتخب العربي في المباراة، بعدما استلم كرة مميزة من أسامة ترغلين لاعب لوهافر الفرنسي، وبتسديدة يسارية قوية، غالط حارس المرمى سيمون سامبا منذ الدقيقة السابعة للمواجهة.

وفضل عصام الشرعي المدير الفني للمنتخب المغربي الأولمبي، منح الفرصة خلال هذه المباراة للاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا في هذه البطولة، بينما أعطى عناصره الأساسية مثل عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة الإسباني، وبلال الخنوس لاعب جينك البلجيكي، قسطا من الراحة بعدما ظلا خارج القائمة.

وسيتعرف المنتخب المغربي على منافسه في الدور نصف النهائي للبطولة، يوم السبت، بعد نهاية مباريات المجموعة الثانية، والتي ينافس فيها منتخبات مصر والنيجر ومالي على بطاقتي التأهل، بعد خروج منتخب الغابون من السباق.



العربي الجديد