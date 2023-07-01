جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 والقنوات الناقلة فيشهد مواجهة منتخب مصر الاولمبى امام نظيره الجابون ببطولة افريقيا تحت 23 سنة، بجانب مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندري بالدورى المصري، بالاضافة الى مباراة اسباني وسويسرا فى بطولة اوروبا تحت 21 سنة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 1 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

النيجر أمام مالي فى تمام الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports 3 HD

مصر أمام الجابون فى تمام الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports 4 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

حرس الحدود أمام الاتحاد السكندري فى تمام الساعة 8:30 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات بطولة أوروبا تحت 21 سنة

إسبانيا أمام سويسرا فى تمام الساعة 10 مساء

وزير الرياضة يطمئن على بعثة المنتخب الأوليمبي

حرص الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاطمئنان على بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم اليوم فى اتصال هاتفي مع الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب وذلك قبل مواجهة الجابون.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الجابون الساعة الحادية عشرة مساء غد بتوقيت القاهرة باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية فى الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية التى تستمر بالمغرب إلى يوم 8 يوليو المقبل.

مدرب المنتخب الأولمبي: هدفنا الاحتفاظ بالصدارة ونحترم الجابون

ويتأهل من البطولة الجارية أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا، ويتصدر الفراعنة المجموعة مناصفة مع الجابون ولكل 4 نقاط ثم مالى وله 3 نقاط وأخيرا الجابون بلا نقاط .

وتحدث د.أشرف صبحي خلال المكالمة مع البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب وأشاد بالشكل الرائع الذى كان عليه المنتخب فى مباراتيه السابقتين خاصة لقاء مالى وطالبه بنقل تحياته إلى اللاعبين الابطال مشددا على ضرورة مواصلة المسيرة فى البطولة المهمة وأن ثقته بلا حدود فى أبناء مصر الشجعان وقدرتهم على الوصول إلى أبعد نقطة.

ميكالي يشكر أشرف صبحي

وشكر ميكالى فى كلماته د.اشرف صبحي وتعهد له بأنه وأعضاء الجهاز الفنى لا يدخرون جهدا من أجل الوصول إلى أعلى درجات الاستعداد وأكد أن اللاعبين فى حالة تركيز وسيقاتلون من أجل إسعاد الشعب المصري وتقديم عروض تليق باسم مصر وتاريخها .