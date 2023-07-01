شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30 / 6 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الداخلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف ويشعل منطقة الهبوط، والتعادل السلبى يحسم مواجهة طلائع الجيش وسيراميكا بالدورى الممتاز، الأهلى يكشف حقيقة رحيل الشناوى وديانج فى الميركاتو الصيفى.

الداخلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف ويشعل منطقة الهبوط

فاز فريق الداخلية بهدف نظيف على نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز..

الأهلى يكشف حقيقة رحيل الشناوى وديانج فى الميركاتو الصيفى

كشف مسئولو النادى الأهلى حقيقة رحيل محمد الشناوى حارس مرمى الفريق والمالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الانباء التي أشارت لوجود عروض ضخمة مادياً للحصول على خدمات الثنائى مع نهاية الموسم الجاري.

مدرب المنتخب الأولمبي: هدفنا الاحتفاظ بصدارة المجموعة.. ونحترم الجابون

قال البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم ، "نعلم أن لدينا مباراة صعبة غدا أمام الجابون، نحن نتابع المنافس جيدا، فالجابون منتخب محترم، قدم أداء جيدا أمام النيجر، لكنه خسر بسبب بعض التفاصيل الصغيرة، لذا فهو منافس نحن نحترمه جيدا، والمباراة مهمة بالنسبة للفراعنة من أجل الاحتفاظ بالصدارة، ونحن جاهزون لها ودائما نتطلع للفوز".

تريزيجيه يتدرب على شاطئ البحر فى إجازة عيد الأضحى نشر محمود حسن تريزيجيه، نجم طرابزون التركي والمنتخب الوطني، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال أدائه تدريبات الجرى على شاطئ البحر، وعلق نجم الفراعنة قائلا: "جمعة مباركة عليكم إن شاء الله". الأهلي يُحفّز محمد الشناوي بعد الحفاظ على شباكه نظيفه فى 19 مباراة حرص النادي الأهلي على دعم محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، بعد حفاظه على شباكه نظيفة فى الدوري لعدد كبير من المباريات، ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى صورة لمحمد الشناوي وعلّقت، "بطل أفريقيا الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه فى الدوري.. المباراة الثامنة على التوالى والـ 19 هذا الموسم". الزمالك يعلن المشاركة فى مسابقات كرة القدم النسائية أعلن نادى الزمالك مشاركته فى مسابقات كرة القدم النسائية ابتداءً من الموسم المقبل، وذلك تماشيًا مع قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي تلزم جميع الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية بتكوين فرق سيدات قبل حلول نسخة 2023-2024. أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك قبل استئناف التدريبات بعد إجازة العيد يعقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه قبل استئناف التدريبات الجماعية، المقرر لها فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، بعد الراحة التى حصلوا عليها عقب الفوز على المحلة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز. يستعد محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك لإنهاء إجراءات السفر إلى قطر لبدء المرحلة الثانية من عملية التأهيل من إصابة الرباط الصليبى.

منتخب شباب السلة يخسر أمام سلوفنيا 85/61 فى كأس العالم

خسر منتخب مصر الشباب لكرة السلة أمام سلوفينيا بنتيجة 85-61 فى إطار مباريات تحديد المراكز من 9-16 فى كأس العالم لكرة السلة شباب تحت 19 عاما فى المجر.