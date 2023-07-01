شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يواجه الجابون لحجز تذكرة التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم مباراته الثالثة فى بطولة أمم أفريقيا عندما يواجه الجابون فى الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ـ التاسعة مساءً بتوقيت طنجة ــ فى الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستمر بالمغرب حتى 8 يوليو المقبل، وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وشهدت الساعات الأخيرة التدريب وسط معنويات عالية من الجميع فى أعقاب الفوز المستحق على مالى بهدف نظيف وتصدر المجموعة مناصفة مع النيجر ولكل 4 نقاط ويحتل مالى المركز الثالث وله ثلاث نقاط والجابون الأخير بلا نقاط .

ومن المرجح أن يعتمد ميكالي على تشكيل مباراتي النيجر والجابون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب مالي اليوم، أمثال حمزة علاء وحسام عبد المجيد ومحمود صابر وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

ويتطلع المنتخب الأولمبي، بقيادة مديره الفنى البرازيلى ميكالى، لمواصلة نتائجه الطيبة والاحتفاظ بالصدارة، ويولى اهتماما كبيرا بالجابون دون النظر إلى نتائج المنافس لحجز بطاقة التاهل الرسمي الي دور الأربعة خاصة أن أي نتيجة ايجابية تحسم تأهل المنتخب الاوليمبي الي الدور التالي مباشرة .

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر ..ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث للتاهل للأولمبياد.